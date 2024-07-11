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Общество

Псковские судебные приставы провели для выпускников ознакомительную экскурсию по управлению

Ознакомительная экскурсия для выпускников прошла в управлении Федеральной службы судебных приставов Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Ознакомительная экскурсия для выпускников. Фото здесь и далее: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов Псковской области

Начальник отделения государственной службы и кадров Вероника Швечихина рассказала выпускникам о возможностях и требованиях для поступления на службу и о социальных гарантиях.

Врио заместителя начальника отдела организации исполнительного производства, исполнительного розыска и реализации имущества должников Оксана Уланова обозначила суть работы судебных приставов-исполнителей, а дознаватель Надежда Степанова рассказала про полномочия дознавателей Федеральной службы судебных приставов России и о том, что входит в обязанности дознавателя, кроме расследования уголовных дел.

Кроме того, для участников экскурсии продемонстрировали процедуру дактилоскопирования, применив специальные средства, такие как краска для дактилоскопирования, лоток и валик для раскатки краски.

Вместе с этим инспектор отделения правового обеспечения, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Алина Пяткова отметила, что деятельность банков, коллекторских и микрокредитных организаций контролируется Федеральной службой судебных приставов, а сотрудники отделения организации профессиональной подготовки и воспитательной работы показали музейную зону и рассказали об истории возникновения службы. Также они показали выпускникам ролик, в котором показана общественная жизнь сотрудников службы.

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