Псковские судебные приставы провели для выпускников ознакомительную экскурсию по управлению

15:38, 11 июля 2024, ПАИ

Ознакомительная экскурсия для выпускников прошла в управлении Федеральной службы судебных приставов Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Начальник отделения государственной службы и кадров Вероника Швечихина рассказала выпускникам о возможностях и требованиях для поступления на службу и о социальных гарантиях.

Врио заместителя начальника отдела организации исполнительного производства, исполнительного розыска и реализации имущества должников Оксана Уланова обозначила суть работы судебных приставов-исполнителей, а дознаватель Надежда Степанова рассказала про полномочия дознавателей Федеральной службы судебных приставов России и о том, что входит в обязанности дознавателя, кроме расследования уголовных дел.

Кроме того, для участников экскурсии продемонстрировали процедуру дактилоскопирования, применив специальные средства, такие как краска для дактилоскопирования, лоток и валик для раскатки краски.

Вместе с этим инспектор отделения правового обеспечения, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Алина Пяткова отметила, что деятельность банков, коллекторских и микрокредитных организаций контролируется Федеральной службой судебных приставов, а сотрудники отделения организации профессиональной подготовки и воспитательной работы показали музейную зону и рассказали об истории возникновения службы. Также они показали выпускникам ролик, в котором показана общественная жизнь сотрудников службы.