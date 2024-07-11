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Выпускник ПсковГУ объяснил, почему хорошим специалистам не нужно переезжать в другой город ради карьеры

Эксперты с высоким уровнем знаний и большими амбициями способны добиться успеха в любом городе: переезжать в столицу для этого не нужно, считает выпускник Псковского государственного университета Олег Пантюхин в эфире программы «Час карьеры» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 11 июля.

«Нас тепло принимают во всех медицинских учреждениях, куда мы приходим. Условия однозначно устраивают, позволяют выбрать ту специальность, которая тебе нравится. Коллектив хорошо воспринимает, и практической, и теоретической базы знаний хватает», – поделился мнением о трудоустройстве в Пскове выпускник первого потока ПсковГУ по специальности «лечебное дело».

Олег Пантюхин также рассказал, что благодаря Псковскому государственному университету ему удалось не только получить хорошее образование, но и создать семью. «Мы с [девушкой. – ПАИ] познакомились, когда учились. Как я подшучиваю, зрели друг для друга несколько лет. И потом так получилось, что мы поняли, что не хотим расходиться. Университету надо сказать спасибо, что он познакомил меня с моей нынешней женой Екатериной. <...> Планы на трудоустройство у неё немножечко подвинулись в связи с тем, что у нас семья увеличилась. У нас родилось два замечательных мальчика, поэтому Катя пока будет в декрете. Посмотрим, как всё пойдет дальше», – рассказал выпускник ПсковГУ.

Гость радиоэфира отметил, что после того, как окончит ординатуру в Санкт-Петербурге, обязательно вернётся в Псков. «Для дальнейшей жизни однозначно Псков, он мне очень нравится. Тихо, спокойно, тепло воспринимает коллектив. Многие считают, что я поеду жить в большой крупный город, что там большие перспективы. Нет, на самом деле это не совсем так. Перспектива зависит не от величины города, наверное, а от амбиций каждого человека. Ну и, соответственно, конечно, от знаний, умений. И если тебя хорошо воспринимают, а уровень твоих знаний достаточен, ты сможешь стать хорошим специалистом и в своём регионе», – уверен выпускник ПсковГУ.

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