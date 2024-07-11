Представительница Псковской области обсуждает с коллегами меры соцподдержки на форуме «Благополучие 2030» в Липецке

16:35, 11 июля 2024, ПАИ

В Липецке проходит всероссийский форум «Благополучие 2030». Псковскую область на мероприятии представляет заместитель председателя регионального комитета по социальной защите Татьяна Николаева.

Сегодня на форуме состоялось пленарное заседание «Перспективы повышения благосостояния населения» и стратегическая сессия «Формирование эталонной региональной программы по снижению бедности». Их участники обсудили инструменты анализа ситуации с бедностью в регионе, анализ эффективности реализуемых мер социальной поддержки, в том числе в краткосрочной и долгосрочной перспективах, основные направления реализации региональных программ: как есть сейчас и как должно быть, формирование мероприятий под каждое направление региональной программы по снижению бедности.

Во второй день форума делегаты посетят несколько объектов социальной сферы Липецкой области, чтобы изучить опыт коллег. В частности, в программе - центр активного долголетия «Мой социальный центр», фронт-офис социальной службы (Флагманский МФЦ/Центр занятости), молодежный кадровый центр и центр «Мой бизнес».

Кроме того, состоится стратегическая сессия «Формирование контракта исходя из конкретной жизненной ситуации». На сессии разберут несколько направлений работы: ознакомление с трудной жизненной ситуацией; профайлинг семьи, с которой планируется заключить социальный контракт; мероприятия, необходимые к включению в программу социальной адаптации; ведомства, привлекаемые к разработке и реализации программы социальной адаптации.





