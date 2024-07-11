В Пскове будут судить педофила, издевавшегося над тремя пасынками

16:25, 11 июля 2024, ПАИ

В Пскове будут судить педофила, издевавшегося над тремя пасынками трёх, восьми и 11 лет. Об этом ПАИ сообщил в СУ СК РФ по Псковской области.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 5 статьи 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних). С июня по август 2023 года он неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности в отношении трёх мальчиков, которые приходились ему пасынками.

Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. Собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.