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Общество

Учёные обнаружили кости ранее неизвестного науке динозавра

Палеонтологи из университета Северной Каролины обнаружили кости динозавра, который жил 99 миллионов лет назад. Этот ящер вёл подземный образ жизни, копая норы и тоннели, пишет «Газета.ру», ссылаясь на научный журнал The Anatomical Record (TAR).

Учёные назвали обнаруженный вид Fona herzoage. Анализ останков показал, что животное было размером с овчарку и питалось травой. Мощные точки крепления мышц на лапах и сросшиеся кости вдоль таза указывают на то, что ящер был приспособлен к рытью земли. По мнению учёных, скелеты этих динозавров хорошо сохранились благодаря подземному образу жизни животных.

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