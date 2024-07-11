Учёные обнаружили кости ранее неизвестного науке динозавра

16:49, 11 июля 2024, ПАИ

Палеонтологи из университета Северной Каролины обнаружили кости динозавра, который жил 99 миллионов лет назад. Этот ящер вёл подземный образ жизни, копая норы и тоннели, пишет «Газета.ру», ссылаясь на научный журнал The Anatomical Record (TAR).

Учёные назвали обнаруженный вид Fona herzoage. Анализ останков показал, что животное было размером с овчарку и питалось травой. Мощные точки крепления мышц на лапах и сросшиеся кости вдоль таза указывают на то, что ящер был приспособлен к рытью земли. По мнению учёных, скелеты этих динозавров хорошо сохранились благодаря подземному образу жизни животных.