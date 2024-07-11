Сбер будет оповещать клиентов о появлении и перемещении банкоматов

16:40, 11 июля 2024, ПАИ

Сбер будет оповещать клиентов о перемещении существующих банкоматов, а в перспективе – и об открытии новых, сообщает ТАСС со ссылкой на директора дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания» Сбербанка Константина Подвального.

При открытии рядом с клиентом банка нового банкомата, компания, зная по локации, где клиент чаще всего входит в «Сбербанк онлайн», направит push-уведомление. А при перемещении банкомата Сбер проинформирует клиентов, которые активно им пользовались, а также даст рекомендации, где теперь можно получить услугу, уточнил Константин Подвальный.

Также он сообщил, что Сбербанк до конца года увеличит количество банкоматов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до 400 устройств. Сейчас там работает более 70 банкоматов Сбербанка.

Кроме того, вырастет количество банкоматов Сбербанка и в Крыму – их станет более 200.

Ранее сообщалось, что Сбер начал тестировать возможность выбора номинала купюр в банкоматах. Подробности читайте здесь.