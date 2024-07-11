На улице Максима Горького в Пскове ремонтируют дом
Фасад дома № 14/6 на улице Максима Горького в Пскове капитально ремонтируют, сообщили ПАИ в Фонде капитального ремонта Псковской области.
К работам подрядчик приступил в середине июня. Уже скоро дом будет в обновлённом виде. Всего этого удалось достичь благодаря реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта, подчеркнули в фонде.
Сейчас строители ремонтируют фасад со стороны двора и восстанавливают цоколь. Скоро они начнут устанавливать новые двери и окна.
Собираемость взносов на капитальный ремонт по указанному дому находится на уровне 93 %, отметили в фонде.
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