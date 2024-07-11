На улице Максима Горького в Пскове ремонтируют дом

16:57, 11 июля 2024, ПАИ

Фасад дома № 14/6 на улице Максима Горького в Пскове капитально ремонтируют, сообщили ПАИ в Фонде капитального ремонта Псковской области.

К работам подрядчик приступил в середине июня. Уже скоро дом будет в обновлённом виде. Всего этого удалось достичь благодаря реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта, подчеркнули в фонде.

Сейчас строители ремонтируют фасад со стороны двора и восстанавливают цоколь. Скоро они начнут устанавливать новые двери и окна.

Собираемость взносов на капитальный ремонт по указанному дому находится на уровне 93 %, отметили в фонде.