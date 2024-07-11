Останки 30 павших бойцов Красной Армии перезахоронили в Пушкиногорском районе

17:00, 11 июля 2024, ПАИ

На воинском мемориале «Чёртова Гора» в Пушкиногорском районе состоялась церемония перезахоронения останков 30 неизвестных бойцов Красной Армии. Об этом пишет газета «Пушкинский край».

Накануне 80-летия со дня освобождения Пушкиногорского района от немецко-фашистских захватчиков, которое отмечается 12 июля, на воинском мемориале «Чёртова Гора» прошёл торжественный митинг. На нём присутствовали представители администрации Пушкиногорского района, городского поселения «Пушкиногорье», сельского поселения «Велейская волость», жители и гости края.

Глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова, обращаясь к собравшимся, отметила, что на этом месте покоятся тысячи воинов, и до сих пор не все их имена были установлены. Но работа по увековечиванию памяти продолжается. Так, в прошлом году были перезахоронены останки ещё 50 бойцов.

К собравшимся обратился и командир поискового отряда имени героя РФ Алексея Воробьёва Павел Григорьев. «Сегодня мы перезахораниваем останки 30 неизвестных бойцов Красной Армии, погибших при освобождении нашего района. При обороне и освобождении Пушкиногорья погибло более 15 тысяч человек, это в два раза больше, чем сейчас живёт в нашем районе», – отметил он.

Останки бойцов удалось обнаружить на месте бывшего Стрежнёвского плацдарма, где 80 лет назад шли кровопролитные бои.

Заупокойную литию по погибшим воинам отслужил иеромонах Свято-Успенского Святогорского монастыря Зосима. В честь бойцов также была объявлена минута молчания, и прошло торжественное возложение цветов к мемориалу.