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Псковские компании с удовольствием берут на работу молодых IT-специалистов

Псковские компании с удовольствием предлагают молодым IT-специалистам практику и берут их на работу, рассказали выпускники ПсковГУ в эфире программы «Час карьеры» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 11 июля.

Максим Макаров. Фото: ПАИ

«Я знаю довольно много компаний [в Псковской области. – ПАИ], которые набирают молодых специалистов, в том числе во время обучения предлагают нам практику в самых разных компаниях», – отметил Максим Макаров, окончивший направление «информационные системы и технологии» Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства ПсковГУ.

Выпускник ПсковГУ добавил, что сейчас официально трудоустроен сразу в двух местах и не планирует переезжать в другой город. «Мне нравится Псков. В общем-то, не хочется заморачиваться с тем, чтобы переезжать другой город. Притом вряд ли будет большая разница», – подчеркнул Максим Макаров.

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