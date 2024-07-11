«Любителя подраться» заметили в Себеже
Перелётную птицу турухтана заметили прогуливающейся по набережной в Себеже, пишет газета «Призыв» со ссылкой на районный краеведческий музей.
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Фото: Себежский краеведческий музей
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Фото: Себежский краеведческий музей
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Фото: Себежский краеведческий музей
«Сегодня и вчера (10 и 11 июля) на набережной Себежского озера можно наблюдать прогуливающегося редкого кулика турухтана (Красная книга Псковской области)», отметили сотрудники Себежского краеведческого музея.
Такая птица на зиму улетает в Африку или Южную Азию, а примерный перевод названия с латинского на русский означает «любитель подраться» или забияка. В целом, словом «курахтан» на Востоке называли всех птиц, которые чем-то были похожи на домашних куриц.
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