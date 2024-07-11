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Общество

12–14 июля в Псковской области будут проверять велосипедистов и самокатчиков

С 12 по 14 июля в Псковской области пройдут рейды, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением велосипедами, электросамокатами и прочими средствами индивидуальной мобильности. Особое внимание инспекторы обратят на несовершеннолетних, сообщили ПАИ в управлении ГАИ по Псковской области.

Госавтоинспекция Псковской области акцентирует внимание на том, что безопасность каждого участника дорожного движения зависит прежде всего от самого человека, от его понимания необходимости правильного выбора поведения на дороге и желания соблюдать нормы дорожной безопасности.

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