Бежаницкий историко-культурный центр Философовых подключили к сетям газоснабжения

18:40, 11 июля 2024, ПАИ

К сетям газоснабжения подключили Бежаницкий историко-культурный центр Философовых. Для газификации музея построили и ввели в эксплуатацию распределительный газопровод протяжённостью сто метров. Работы выполнили специалисты компании «Газпром газораспределение Псков». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В церемонии технологического пуска газа приняли участие глава Бежаницкого района Сергей Михеев, директор историко-культурного центра Светлана Никитина и заместитель гендиректора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Фёдоров.

Светлана Никитина подчеркнула, что газификация учреждения культуры позволит обеспечить наиболее оптимальные условия для музейной коллекции. «Всё это время помещения отапливались с помощью дровяной печи, которая не обеспечивала подходящих условий для сохранности экспонатов. Газовое отопление должно создать нужный температурный режим для нашей коллекции, а также для комфорта сотрудников и посетителей», – отметила директор историко-культурного центра.

В свою очередь глава Бежаницкого района Сергей Михеев подчеркнул, что появление современной системы отопления – один из важнейших факторов развития столь важного для муниципалитета музея.

Отметим, что вопрос газификации учреждения культуры поднимался в прошлом году в рамках рабочей поездки губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Бежаницкий район. Тогда глава региона обратил внимание на необходимость подключения уникального исторического здания к системе газоснабжения.

Отметим, Бежаницкий историко-краеведческий музей был открыт в 1986 году. В 2004 году на его базе был создан Бежаницкий историко-культурный центр Философовых с размещением в их дворянском особняке. 26 декабря 2005 года Бежаницкий историко-культурный центр был зарегистрирован в качестве юридического лица.

Одна из экспозиций музея посвящена истории и культурному наследию дворянского рода Философовых. Кроме того, представлены выставки, раскрывающие историю Бежаницкого края, быт крестьян XIX – начала XX века. Отдельная экспозиция посвящена природе края, Полистовскому заповеднику.