Поэтический фестиваль «На перекрёстке трёх дорог» стартовал в Пустошке
V межрайонный поэтический фестиваль «На перекрёстке трёх дорог» стартовал в Пустошке сегодня, 11 июля. Об этом пишет районная газета «Вперёд».
По традиции фестиваль собирает любителей поэзии из Пустошкинского и соседних районов. Праздник проводится накануне празднования 80-й годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков и Дня города.
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