Поэтический фестиваль «На перекрёстке трёх дорог» стартовал в Пустошке

19:14, 11 июля 2024, ПАИ

V межрайонный поэтический фестиваль «На перекрёстке трёх дорог» стартовал в Пустошке сегодня, 11 июля. Об этом пишет районная газета «Вперёд».

По традиции фестиваль собирает любителей поэзии из Пустошкинского и соседних районов. Праздник проводится накануне празднования 80-й годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков и Дня города.