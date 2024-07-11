Миллиона рублей лишилась из-за мошенников 94-летняя жительница Палкинского района

20:15, 11 июля 2024, ПАИ

Миллиона рублей лишилась из-за мошенников 94-летняя жительница Палкинского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Палкинского района.

Установлено, что 94-летней жительнице Палкинского района поступил звонок от неизвестного. Злоумышленник сообщил ложные сведения о ДТП, виновницей которого стала её дочь. Поверив, женщина передала посредникам мошенника все свои сбережения – один миллион рублей.

Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление подробностей. Возбуждено уголовное дело. Санкция части 3 статьи 159 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказаний: штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, лишение свободы на срок до шести лет.