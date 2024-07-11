Миллиона рублей лишилась из-за мошенников 94-летняя жительница Палкинского района
Миллиона рублей лишилась из-за мошенников 94-летняя жительница Палкинского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Палкинского района.
Установлено, что 94-летней жительнице Палкинского района поступил звонок от неизвестного. Злоумышленник сообщил ложные сведения о ДТП, виновницей которого стала её дочь. Поверив, женщина передала посредникам мошенника все свои сбережения – один миллион рублей.
Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление подробностей. Возбуждено уголовное дело. Санкция части 3 статьи 159 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказаний: штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, лишение свободы на срок до шести лет.
Возгорание произошло в квартире многоквартирного дома на проспекте Гагарина в Великих Луках
В Псковской области применяются новые технологии и материалы при ремонте дорог по нацпроекту
Выпускник ПсковГУ объяснил, почему хорошим специалистам не нужно переезжать в другой город ради карьеры