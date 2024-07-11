Возгорание произошло в квартире многоквартирного дома на проспекте Гагарина в Великих Луках

20:40, 11 июля 2024, ПАИ

Возгорание произошло в квартире на четвёртом этаже многоквартирного дома на проспекте Гагарина в Великих Луках сегодня, 11 июля. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, спасатели ПСО Великих Лук, газовая служба.

Обстоятельства произошедшего выясняются.