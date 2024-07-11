Возгорание произошло в квартире многоквартирного дома на проспекте Гагарина в Великих Луках
Возгорание произошло в квартире на четвёртом этаже многоквартирного дома на проспекте Гагарина в Великих Луках сегодня, 11 июля. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, спасатели ПСО Великих Лук, газовая служба.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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