Котельную в деревне Вернявино Палкинского района отремонтируют к новому отопительному сезону

21:48, 11 июля 2024, ПАИ

В деревне Вернявино Палкинского района специалисты приступили к выполнению работ в котельной в рамках подготовки к новому отопительному сезону 2024–2025 годов. Об этом глава муниципалитета Ольга Потапова сообщила в своих соцсетях.

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«Сегодня выполнен демонтаж старого оборудования – газового котла и дымовой трубы. В ближайшее время подрядчик приступит к установке нового оборудования», – отметила Ольга Потапова.

Данное мероприятие стало возможным при финансовой поддержке правительства Псковской области и бюджета Палкинского района.