Котельную в деревне Вернявино Палкинского района отремонтируют к новому отопительному сезону
В деревне Вернявино Палкинского района специалисты приступили к выполнению работ в котельной в рамках подготовки к новому отопительному сезону 2024–2025 годов. Об этом глава муниципалитета Ольга Потапова сообщила в своих соцсетях.
«Сегодня выполнен демонтаж старого оборудования – газового котла и дымовой трубы. В ближайшее время подрядчик приступит к установке нового оборудования», – отметила Ольга Потапова.
Данное мероприятие стало возможным при финансовой поддержке правительства Псковской области и бюджета Палкинского района.
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