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Общество

Котельную в деревне Вернявино Палкинского района отремонтируют к новому отопительному сезону

В деревне Вернявино Палкинского района специалисты приступили к выполнению работ в котельной в рамках подготовки к новому отопительному сезону 2024–2025 годов. Об этом глава муниципалитета Ольга Потапова сообщила в своих соцсетях.

​Котельную в деревне Вернявино Палкинского района отремонтируют. Фото здесь и далее со страницы Ольги Потаповой в соцсети «ВКонтакте»

«Сегодня выполнен демонтаж старого оборудования – газового котла и дымовой трубы. В ближайшее время подрядчик приступит к установке нового оборудования», – отметила Ольга Потапова.

Данное мероприятие стало возможным при финансовой поддержке правительства Псковской области и бюджета Палкинского района.

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