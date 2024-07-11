В Псково-Печерском монастыре продолжается реставрация Лазаревской церкви

22:04, 11 июля 2024, ПАИ

Продолжается реставрация Лазаревской церкви в Псково-Печерском монастыре. Специалисты подводят инженерные коммуникации, выполнены работы по замене кровли церкви и реставрации купола и креста. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Проводятся работы по подведению инженерных коммуникаций. Завершается монтаж дренажной системы. Фасады памятника архитектуры, внутренний дворик и ограда приобретают законченный вид. Одним из завершающих моментов станет установка тамбуров, украшенных цветной фигурной расстекловкой. Они сохранят помещения церкви от поступления холодного воздуха и украсят здание, воспроизведены по историческим фотографиям Лазаревской церкви конца XIX века», – отметили специалисты.

Кроме того, в монастырь доставлены оконные и дверные заполнения из дуба и липы. Дубовые двери выполнены в мастерских Санкт-Петербурга и являются реконструкцией исторических. Автор проекта реставрации – архитектор Михаил Фриновский.

«Проведены работы по гидроизоляции и гидроусилению фундаментов церкви. Укреплены стены подклетов, на которых построено здание. Заменена кровля. Отреставрированы купол и крест», – рассказали о выполненных работах в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».