День фотографа отмечается сегодня

07:45, 12 июля 2024, ПАИ

Образ и деяния святой Вероники послужили тому, что её почитают как покровительницу фотографов и фотографии. Поэтому день её памяти — 12 июля — любители и профессионалы фотодела отмечают как День фотографа, сообщает calend.ru.

Святая Вероника, с памятью которой связан Нерукотворный образ страждущего Спасителя, стала одной из популярнейших народных святых несмотря на то, что некоторые церковные инстанции и критические исследователи высказывались против исторической достоверности Вероники и её легенды.

Согласно легенде, преданный и осуждённый на мученическую смерть Иисус Христос шёл на гору Голгофу, неся Свой крест на распятие. Шествие окружала толпа, сопровождавшая Спасителя на крестные страдания. Вероника слилась с людским морем и следовала за Христом.

Измождённый, Иисус пал под тяжестью креста, и Вероника, сжалившись над Ним, подбежала к Нему, напоила Его водой и дала Ему свой плат утереть пот с лица. Вернувшись домой, Вероника обнаружила, что на ткани запечатлелся святой лик Спасителя. Этот плат святой Вероники со временем попал в Рим и стал известным как Нерукотворный образ...

В эпоху Средневековья почти каждая церковь имела изображение Вероники с ее сударием (потовым платом). В мистериях Средневековья Вероника также заняла прочное место и поныне является главной фигурой шестой остановки Крестного пути.

Предполагают, что имя Вероники представляет собой искажённое от латинского vera icon («подлинный образ») — так называли «плат Вероники», отличая его от других образов Христа. Впервые рассказ о святой Веронике появляется в апокрифических Деяниях Пилата, относящихся к IV или V веку.

Кстати, отмечать День фотографа 12 июля было решено ещё и потому, что в этот день в 1854 году родился Джордж Истмен — основатель компании Kodak, сделавший «фотографию, доступную всем».