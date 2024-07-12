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Общество

Учёные рассказали, как жара влияет на поведение человека

Будучи не приспособленным к высоким температурам воздуха, внутренний механизм охлаждения людей может не справляться. Это в свою очередь приводит к тепловым ударам, из-за которых люди становятся более агрессивными. Также ученые выяснили, что при 100-процентной влажности воздуха температура 35 градусов тепла может быть смертельной, пишет «Вечерняя Москва».

Американские специалисты пришли к выводам о том, что в жару человек становится более раздражительным и склонным к насилию, связав это с увеличением кортизола, адреналина и тестостерона в крови.

Высокие температуры воздуха способны усугубить общее психологическое состояние человека, провоцируя рецидивы у страдающих от биполярного расстройства, шизофрении или повышенной тревожности. Также жара напрямую влияет на производительность труда и учебу, так как большая часть энергии человека будет уходить на охлаждение организма.

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