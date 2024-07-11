Более 40 студентов прошли практику в Псковской инфекционной больнице

23:14, 11 июля 2024, ПАИ

Более 40 студентов прошли практику в Псковской областной инфекционной клинической больнице за последнее время. Практиканты стажировались в инфекционном и детском отделениях, а также в ПЦР-лабораториях. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе больницы.

«Все молодые специалисты отлично проявили себя в работе. Хоть и ненадолго, но они стали частью коллектива и очень помогли нашим докторам и медсёстрам в лечении пациентов, в проведении лабораторных исследований и различных процедур. Надеемся, что ребята получили необходимые для работы в медицинской сфере навыки и знания. Ведь у них была возможность наблюдать за диагностикой, лечением и реабилитацией пациентов с инфекционными заболеваниями под руководством опытных специалистов и получать от них обратную связь. Большим преимуществом является тот факт, что Псковская областная инфекционная больница имеет статус клинической», – отметили специалисты больницы.

По словам медиков, после успешного прохождения практики молодым специалистам предоставляется возможность работать в инфекционной больнице.