43% псковичей высказались против введения штрафов для родителей курящих подростков

09:00, 12 июля 2024, ПАИ

43% псковичей высказались против введения штрафов для родителей курящих подростков, 33% поддерживают инициативу сообщает сервис SuperJob.

Законопроект о штрафах для родителей, чьи несовершеннолетние дети до 16 лет курят, кабмин отклонил, но признал, что эта тема требует повышенного внимания, а проект — доработки.

Мужчины чаще женщин поддержали введение штрафов. Чем старше респонденты и чем выше их доход, тем чаще они одобряли эту инициативу. Среди горожан старше 45 лет доля поддержки составила 43% (против 34% среди опрошенных до 34 лет), а среди тех, кто получает более 100 тысяч рублей в месяц — 37%. За штрафы высказались и 26% респондентов, которые курят сами.

Согласно исследованию, 72% родителей мальчиков и 82% родителей девочек 12—16 лет утверждают, что их дети не курят и даже не пробовали этого делать. Каждый пятый, воспитывающий сына, и каждый девятый, воспитывающий дочь, знают наверняка или подозревают, что их ребёнок курит. Женщины чаще мужчин осведомлены о курении ребёнка.