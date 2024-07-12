Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

43% псковичей высказались против введения штрафов для родителей курящих подростков

43% псковичей высказались против введения штрафов для родителей курящих подростков, 33% поддерживают инициативу сообщает сервис SuperJob.

Законопроект о штрафах для родителей, чьи несовершеннолетние дети до 16 лет курят, кабмин отклонил, но признал, что эта тема требует повышенного внимания, а проект — доработки.

Мужчины чаще женщин поддержали введение штрафов. Чем старше респонденты и чем выше их доход, тем чаще они одобряли эту инициативу. Среди горожан старше 45 лет доля поддержки составила 43% (против 34% среди опрошенных до 34 лет), а среди тех, кто получает более 100 тысяч рублей в месяц — 37%. За штрафы высказались и 26% респондентов, которые курят сами.

Согласно исследованию, 72% родителей мальчиков и 82% родителей девочек 12—16 лет утверждают, что их дети не курят и даже не пробовали этого делать. Каждый пятый, воспитывающий сына, и каждый девятый, воспитывающий дочь, знают наверняка или подозревают, что их ребёнок курит. Женщины чаще мужчин осведомлены о курении ребёнка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 июля 2024

Съёмки для телеканала «Россия» прошли в Псковском музее
12 июля 2024

Число обратившихся с укусами клещей снизилось в Псковской области
12 июля 2024

Грозы и ливни ожидаются сегодня в Псковской области
12 июля 2024

Что нельзя делать в день апостолов Петра и Павла
11 июля 2024

Более 40 студентов прошли практику в Псковской инфекционной больнице
11 июля 2024

В Псково-Печерском монастыре продолжается реставрация Лазаревской церкви
11 июля 2024

Наталья Исакова: В многополярном мироустройстве заинтересованы все партнёры России
11 июля 2024

Возгорание произошло в квартире многоквартирного дома на проспекте Гагарина в Великих Луках

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...