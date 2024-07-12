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Происшествия

Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля в Псковском районе

Пожарные потушили автомобиль Renault Logan 2006 года выпуска, загоревшийся в Псковском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Возгорание произошло на улице Центральной в деревне Ваулино.

Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети в моторном отсеке. Удалось спасти жилой дом.

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