Жильцы Рижского, 67 в Пскове создали своё ТОС

09:22, 12 июля 2024, ПАИ

Собственники многоквартирного дома на Рижском проспекте, 67 провели собрание и приняли решение о создании ТОС «Рижский 67». Член инициативной группы уже передал соответствующее коллективное заявление в администрацию Пскова для установления границ ТОС. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

«Поддерживаю и всячески приветствую такую активность наших граждан. Тем более что в своих публикациях не раз призывал жителей к проявлению подобной инициативы и рассказывал о преимуществах создания органов территориального общественного самоуправления», - рассказал на своей странице в соцсети депутат городской Думы по округу №11 Константин Болотин.

Он убежден, что этому примеру последуют многие жители микрорайона. Ведь благодаря созданию ТОС они получают возможность привлекать средства на решение конкретных задач в сфере благоустройства и повышения качества городской среды. «Важно понимать, что от нашей с вами активности зависит то, какими наш двор и наши общественные пространства будут в будущем», - отметил депутат.