Водитель пострадал в ДТП на трассе в Великолукском районе
Водитель Škoda пострадал в ДТП на трассе М-9 Москва – Балтия в Великолукском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ»
ДТП произошло на 458-м километре трассы. Водитель не справился с управлением, и машина опрокинулась.
39-летний водитель госпитализирован в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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