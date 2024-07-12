Водитель пострадал в ДТП на трассе в Великолукском районе

10:14, 12 июля 2024, ПАИ

Водитель Škoda пострадал в ДТП на трассе М-9 Москва – Балтия в Великолукском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло на 458-м километре трассы. Водитель не справился с управлением, и машина опрокинулась.

39-летний водитель госпитализирован в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.