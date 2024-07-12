Число обратившихся с укусами клещей снизилось в Псковской области

10:08, 12 июля 2024, ПАИ

76 человек, в том числе 27 детей, пострадали от укусов клещей с 4 по 11 июля в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона по поводу укусов клещей в медучреждения Псковской области обратились 1 806 человек. В этом сезоне чаще других сталкивались с клещами жители Пскова и Великих Лук – 509 и 215 обращений за помощью соответственно, а также антилидерами стали Опочецкий муниципальный округ (124 случая) и Псковский район (114 жалобы).

В 2024 году в регионе зарегистрировали четыре случая иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у одного ребёнка, и два случая клещевого вирусного энцефалита у взрослых.

Напомним, за прошедшую неделю в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 116 человек.

Как вести себя при встрече с клещами, смотрите в нашей специальной инфографике.