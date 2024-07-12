Возобновлено движение транспорта по улице Розы Люксембург в Пскове

09:55, 12 июля 2024, ПАИ

Возобновлено движение автотранспорта по улице Розы Люксембург в Пскове в связи с завершением дорожных работ на проезжей части, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Движение городского автобуса маршрута №2 Вокзал – улица Балтийская осуществляется по ранее действующей схеме.

Ремонт улицы проводился по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Как он шёл – в нашем фоторепортаже.