Съёмки для телеканала «Россия» прошли в Псковском музее

10:08, 12 июля 2024, ПАИ

Съемочная группа программы «Вести Москва» прибыла в Псковский музей, чтобы поговорить о художнике-реставраторе Савве Ямщикове и результатах его трудов. Телеканал собирает материал к выпуску «День памяти реставратора Саввы Ямщикова», сообщили ПАИ в Псковском музее.

О деятельности и заслугах реставратора рассказала генеральный директор Псковского музея Светлана Мельникова и художник-реставратор Наталия Ткачева. Многие иконы в коллекции Псковского музея – это приобретения Саввы Ямщикова и важная часть экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова».