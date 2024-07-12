В центре Локни заменят зелёные насаждения
В центре Локни заменят зелёные насаждения. На смену старым и переросшим деревьям придут шаровидные розовые ивы и клёны, сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: Фото со страницы Ивана Белугина в соцсети «Вконтакте»
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Фото: Фото со страницы Ивана Белугина в соцсети «Вконтакте»
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Фото: Фото со страницы Ивана Белугина в соцсети «Вконтакте»
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Фото: Фото со страницы Ивана Белугина в соцсети «Вконтакте»
Обновление зелёных насаждений – заслуга активистов ТОС, отметил Иван Белугин. Активисты выиграли региональный грантовый конкурс и своими силами реализуют проекты по благоустройству.
Переросшие неокультуренные деревья спилят, их место займут молодые саженцы, которые через несколько лет превратятся в здоровые и красивые деревья. Саженцы уже приехали в Локню, отметил глава муниципалитета.
«Я знаю, как наши жители любят малую родину и хотят сделать её лучше. Поэтому прошу обращать внимание и реагировать, если новые саженцы вдруг кто-то решит сломать или пересадить себе на участок. Будем ценить красоту и труд вместе!» – отметил Иван Белугин.
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