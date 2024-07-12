Техобслуживание оборудования почти в 52 тысячах квартир и домов провели специалисты «Газпром газораспределение Псков» с начала года

10:35, 12 июля 2024, ПАИ

Специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» регулярно проводят работы по техническому обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования у населения. С начала года мероприятиями охвачено почти 45 тысяч квартир и 6 800 индивидуальных жилых домов, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

В результате из-за выявленных нарушений, не допускающих дальнейшую эксплуатацию, отключены семь единиц газоиспользующего оборудования, это не превышает количество отключений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Наличие договора, чёткий график и регулярность обслуживания – залог безопасности при использовании газового оборудования. Рекомендации наших специалистов по своевременному ремонту и комплектации эксплуатируемых приборов позволяют предотвратить аварийные ситуации», – отметила главный инженер – заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.