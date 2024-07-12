Публикуем график отключения электроэнергии в Локнянском районе
Электроэнергии временно не будет в Локнянском районе с 15 по 19 июля, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
15 июля с 9:00 до 17:00 света не будет в деревнях Башово и Сельцо.
16 июля с 9:00 до 17:00 – в деревне Самолуково.
18 июля с 9:00 до 17:00 – в деревне Прискуха.
Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.
Телефон горячей линии 8-800-220-02-20.
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