Публикуем график отключения электроэнергии в Локнянском районе

11:15, 12 июля 2024, ПАИ

Электроэнергии временно не будет в Локнянском районе с 15 по 19 июля, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

15 июля с 9:00 до 17:00 света не будет в деревнях Башово и Сельцо.

16 июля с 9:00 до 17:00 – в деревне Самолуково.

18 июля с 9:00 до 17:00 – в деревне Прискуха.

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.

Телефон горячей линии 8-800-220-02-20.