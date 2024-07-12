Пять месяцев на попытку: чего ожидать людям от ретро-Нептуна

13:58, 12 июля 2024, ПАИ

Ближайшие пять месяцев хороши для того, чтобы погрузиться в собственные глубины и разобраться со всём, что делает нас несвободным.

Астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова рассказывает об особенностях периода ретроградного Нептуна.

Как и у любой планеты в астрологии, спектр действия Нептуна достаточно широкий. В своём высшем проявлении он отвечает за творчество, фантазию, интуицию, просветление, все дзеновские состояния. Но на низких частотах Нептун дарит иллюзии, заблуждения, самообман, вредные привычки и разного рода нехорошие зависимости. Под влиянием Нептуна мы не только творим, переживаем состояние вдохновения, восторгаемся прекрасным, но и ходим в розовых очках, отказываемся видеть реальность такой, какая она есть, проваливаемся в состояние дурмана и в программы жертвы.

Астролог знает, если человек находится под влиянием любой пагубной зависимости, у него в гороскопе напряжённый Нептун. Если Нептун при этом сильный, то должно хватить ресурса и на борьбу с ней.

Напомню, ретроградность планеты – это возможность более глубоко разобраться в темах под её влиянием, вновь вернуться к нерешённым проблемам и сделать ещё одну попытку.

Нептун стал ретроградным 2 июля и пробудет в этой фазе до 7 декабря. А, значит, в этот период хорошо избавляться от разного рода зависимостей, проходить курсы реабилитации, работать с психологом или другим специалистом, который помогает лучше понять себя и исцелить свои травмы.

Это период, когда пространство будет помогать стать сильнее и свободнее, но это совсем не означает, что не придётся прикладывать усилий. Здесь будет уместна следующая аналогия: можно грести по течению, можно – против. Усилия мы прикладываем в любом случае, просто, когда плывём по течению, их в разы меньше.

Если с начала июля вы заметили, что хотите разобраться с какой-то болезненной темой, очень вероятно, что транзитный Нептун в нынешнем своём развороте задевает важные точки вашего гороскопа (это осознание может прийти и чуть позже). К примеру, одна моя знакомая много лет мучается от медикаментозного ринита, проще говоря, живёт на каплях для носа, иначе нос дышать отказывается. И вот так она покупает один флакончик капель за другим, а тут вдруг торкнуло – решила, что хочет с этой проблемой разобраться. Именно в начале июля начала искать информацию, как от этой зависимости можно избавиться, и полна решимости довести дело до конца.

Когда мы говорим о зависимостях, подразумеваем не только алкоголизм, игроманию или курение. К теме зависимостей относится всё, что делает нас несвободным, ухудшает качество жизни, заставляет страдать и мучиться. Это могут быть и нездоровые отношения, то, что в психологии принято называть созависимостью, или привычка грызть ногти, или как в моём примере зависимость от лекарственных препаратов. Разумеется, речь не идёт о тех случаях, когда препарат нужен по жизненным показаниям. Но, согласитесь, если вы постоянно пьёте успокоительное, вряд ли ситуацию, в которой вы находитесь, можно назвать здоровой.

Пусть вас не смущают ваши прошлые нерезультативные попытки. Иногда получается только с десятого раза. И это нормально. Чаще всего, чтобы разобраться со сложной темой, набрать необходимый ресурс, нужно много времени. Заявляю это со всей ответственностью как человек, у которого получилось бросить курить далеко не с первого раза. Если что, за последние пятнадцать лет я не выкурила ни одной сигареты, хотя до этого курила по пачке в день.

Чтобы получилось, найдите достойную мотивацию. Что-то настолько прекрасное и вдохновляющее, что позволит перетерпеть, включить волю на полную, не сдаться, когда совсем плохо, и поверить в себя. Переводите свой Нептун на высший режим работы. Помощником в этом могут стать любые творческие занятия, поддержка глубоких, понимающих людей, которые прошли через непростой опыт, схожий с вашим.

Если ваша профессиональная деятельность связана с нептунианскими темами – вы художник, музыкант, фотограф, видеооператор, поэт, психолог, духовный наставник период ретроградного Нептуна хорош, чтобы возвращаться к старым нереализованным проектам, более глубоко погружаться в пройденные темы, проходить супервизию. Нептун благоволит тем, кто не боится исследовать собственные глубины и выходить за обыденные рамки. Всем полёта фантазии и вдохновения.