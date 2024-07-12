Жара до 31 градуса и грозы ожидаются в Псковской области 13 июля
Переменная облачность ожидается в Псковской области 13 июля. Во второй половине дня в некоторых районах региона синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Восточный ветер будет дуть со скоростью четыре-девять метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +12 до +17 градусов, днём будет держаться в пределах от +26 до +31 градуса.
Атмосферное давление будет низким.
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