Врач-аллерголог станет гостем программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове

11:36, 12 июля 2024, ПАИ

12 июля в 14:00 выйдет очередной выпуск программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Гостем станет врач-аллерголог, главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Псковской области по аллергологии и иммунологии Анастасия Кирильчик.

Специалист расскажет, почему у одних людей появляется аллергия, а у других нет, существует ли аллергия на солнце или на холод, может ли случиться аллергический приступ из-за стресса, можно ли навсегда избавиться от аллергии и каковы последние достижения в аллергологии.

Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в ВК: https://vk.com/paipskov.