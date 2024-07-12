На две недели перекроют участок Рижского проспекта в Пскове
Движение транспорта ограничат по одной полосе проезжей части на пересечении улицы Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
В связи с дорожными работами движение будет закрыто со стороны дома № 51а по Рижскому проспекту с 15 по 28 июля с 8:00 до 18:00.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями дорожных знаков и выбирать пути объезда.
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