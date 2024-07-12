На две недели перекроют участок Рижского проспекта в Пскове

12:03, 12 июля 2024, ПАИ

Движение транспорта ограничат по одной полосе проезжей части на пересечении улицы Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

В связи с дорожными работами движение будет закрыто со стороны дома № 51а по Рижскому проспекту с 15 по 28 июля с 8:00 до 18:00.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями дорожных знаков и выбирать пути объезда.