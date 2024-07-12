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Происшествия

Восемь человек погибли на водоёмах в Псковской области в этом году

Восемь человек, в том числе один ребёнок, погибли на водоёмах в Псковской области в этом году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Фото: ПАИ

«Анализ гибели показывает, что люди тонут в местах неорганизованного отдыха, на так называемых стихийных диких пляжах, где нет спасателей и соответствующего спасательного оборудования, а сам пляж не задекларирован в ГИМС», – отметили в МЧС.

Напомним, что основная причина несчастных случаев при купании – недооценка опасности и неумение выходить из тяжёлой ситуации. Часто человек тонет не потому, что не умеет плавать, а потому, что поддаётся панике.

Чтобы избежать тяжёлых последствий, каждый человек должен знать элементарные правила безопасности на воде:

  • следует плавать только в специально оборудованных для этого безопасных местах;
  • для плавания необходимо выбирать место глубиной до двух метров со слабым течением, с чистой водой и ровным гравийным или песчаным дном;
  • нельзя купаться в тех местах, где установлены запрещающие знаки, заплывать за буйки, а если их нет, то слишком далеко от берега;
  • нельзя подплывать к любым судам, нырять со скал, лодок, причалов мостов, пирсов и других, не предназначенных для этого мест.

«Уважаемые взрослые! Во избежание несчастных случаев детям необходимо регулярно напоминать правила поведения на воде. Не оставляйте без присмотра малышей у водоёма, а подросткам объясните, что опасные игры на воде могут закончиться плачевно», – обратились к псковичам специалисты МЧС.

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