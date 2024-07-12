Археологический центр Псковской области набирает рабочих-землекопов

12:04, 12 июля 2024, ПАИ

Археологический центр Псковской области объявляет набор рабочих-землекопов на археологические раскопки в Пскове на Кузнецкой, 33, сообщает телерам-канал «Псковская археология».

Работать предстоит с середины августа по сентябрь.

Предлагается официальное трудоустройство (по договору ГПХ), заработная плата ежедневная, восьмичасовой рабочий день, перерыв на обед. Возможна частичная занятость (совмещение с работой/учебой).

Контакты: +7 921 609 20 32 (Антон Борисович); +7 911 351 23 91 (Валентина).