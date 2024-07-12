Сотрудника Псковского музея-заповедника наградили орденом Мужества посмертно

12:10, 12 июля 2024, ПАИ

В Псковском музее простились с сотрудником Псковского кремля Сергеем Степановым, который погиб, защищая Родину на специальной военной операции. Его наградили орденом Мужества посмертно, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника





Сотрудники Псковского музея-заповедника вспоминают Сергея Степанова как ответственного, искреннего и жизнелюбивого человека. «Нам его будет не хватать», – отметили в музее.