Сотрудника Псковского музея-заповедника наградили орденом Мужества посмертно
В Псковском музее простились с сотрудником Псковского кремля Сергеем Степановым, который погиб, защищая Родину на специальной военной операции. Его наградили орденом Мужества посмертно, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Сотрудники Псковского музея-заповедника вспоминают Сергея Степанова как ответственного, искреннего и жизнелюбивого человека. «Нам его будет не хватать», – отметили в музее.
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