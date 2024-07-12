Объемы ипотечного кредитования в Псковской области снижаются

12:19, 12 июля 2024, ПАИ

В Псковской области отмечается снижение объемов ипотечного кредитования, сообщили корреспонденту ПАИ в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка России.

За 5 месяцев 2024 года жителям Псковской области выдано 1811 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 5,1 миллиардов рублей. Это на 10,2% меньше по количеству и на 15,6% по сумме, чем в аналогичном периоде прошлого года.