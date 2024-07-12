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Благодарственными письмами наградили сотрудников почты в Пскове

Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Дня российской почты, проходит в Пскове в пятницу, 11 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Благодарственными письмами наградили сотрудников почты в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

К присутствующим от лица главы региона Михаила Ведерникова обратилась заместитель губернатора Ольга Тимофеева.

«Почта России» постоянно работает над улучшением предоставляемых услуг, и особое внимание уделяет внедрению цифровых технологий. На вас лежит большая социальная ответственность за доставку пенсии и пособий, обеспечение товаров первой необходимости жителей удалённых территорий», – сказала она.

В «Почте России» работают настоящие профессионалы, которые внимательно относятся к своим обязанностям, прикладывают к выполнению поставленных задач все силы, знания, опыт и энергию, подчеркнула Ольга Тимофеева.

«Спасибо вам за непростой труд, за готовность доехать и дойти до самых отдалённых уголков нашей области, чтобы бережно из рук в руки вручить письмо, посылку или любимую газету», – заметила заместитель губернатора.

От лица губернатора Ольга Тимофеева пожелала сотрудникам почты здоровья, счастья и благополучия. «Пусть добрых и радостных известий, доставленных вами, будет как можно больше», – заключила она.

Ольга Тимофеева наградила сотрудников «Почты России» благодарственными письмами.

Кроме того, сотрудников почтовой службы поздравил вице-спикер Псковского областного Собрания Игорь Дитрих.

«Мы в областном Собрании много разговаривали, с чем всё-таки ассоциируется почта. У кого-то – с гонцами, у кого-то – с воздушными шарами, с почтовыми голубями, письмами, марками и вплоть до искусственного интеллекта. Мы пришли к выводу, что иногда почта ассоциируется с воздушным поцелуем. Желаю, чтобы ваша тяжёлая работа проходила с лёгкостью, чтобы вы любили свою работу и чтобы каждый респондент, который получает при помощи вас воздушный поцелуй, был счастлив и здоров», – сказал он.

Игорь Дитрих вручил сотрудникам почты благодарственные письма Собрания.

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