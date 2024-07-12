Александр Гончаренко рассказал о двух кандидатах на звание «Почётный гражданин Пскова»

12:47, 12 июля 2024, ПАИ

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко прокомментировал ПАИ кандидатуры на звание «Почётный гражданин Пскова».

«Заведующая кардиологическим отделением городской больницы Ирина Георгиевна Вязьменова – человек и врач с большой буквы, которая сохраняет здоровье и продлевает жизнь горожанам. Она буквально подняла на ноги сотни жителей Пскова. Я знаком с ней десятки лет, она буквально посвятила свою жизнь больным. Знаю, как Ирина Георгиевна трудилась в период ковида, буквально жила на работе дни и ночи», – отметил Александр Гончаренко и подчеркнул, что профессия врача социально важна и жизненна необходима.

Комментируя кандидатуру псковской парашютистки Любови Екшикеевой, он напомнил, что два десятка лет назад она была награждена медалью «За заслуги перед Псковом».

«Кто как не 55-кратная чемпионка мира достоин этого звания, это человек, прославивший город. На её примере нужно воспитывать подрастающее поколение, а наш гражданский долг – говорить о таких людях», – сказал председатель Псковской гордумы. Александр Гончаренко назвал Любовь Екшикееву «скромным, трудолюбивым и мужественным человеком».

Напомним, на заседании комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской гордумы, которое состоялось сегодня, 12 июля, было решено внести две кандидатуры в список для тайного голосования на очередной сессии Псковской городской Думы для присвоения звания «Почётный гражданин Пскова».