Псковская полиция продолжает разыскивать сбежавшего из больницы мужчину

13:16, 12 июля 2024, ПАИ

60-летнего Вадима Подоянова, который ушёл из Псковской межрайонной больницы в июне 2022 года, продолжает разыскивать полиция, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вадим Подоянов проживал в деревне Карамышево.

Рост мужчины – 190 сантиметров, у него среднее телосложение, лицо овальной формы, седые волосы и голубые глаза. На нём была майка в бело-голубую полоску, коричневые трусы, домашние тряпочные тапки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Вадима Подоянова, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-911-357-01-92, 59-63-22 или 02, 112.