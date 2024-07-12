Спортивные мероприятия для всей семьи проведут в Псковской области в конце лета

13:17, 12 июля 2024, ПАИ

Спортивные мероприятия в рамках проекта «Большие семейные выходные» пройдут в Пскове с 27 июля по 24 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

27 июля на Великой состоится фестиваль сапсёрфинга, приуроченный ко Дню города Пскова. В этот же день пройдут соревнования по рыбалке «Псковская уха – 2024».

Также несколько спортивных мероприятий запланировано в Великих Луках в августе. На острове Дятлинка 10 августа состоится турнир по дартсу среди семейных команд. 24 августа пройдут семейные эстафеты «Папа, мама, я – дружная семья», а также турнир по стритболу среди семейных команд.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».