Звание почётных граждан Пскова собираются присвоить Любови Екшикеевой и Ирине Вязьменовой

12:58, 12 июля 2024, ПАИ

Заседание комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления городской Думы состоялось 12 июля. Его провел депутат ПГД Константин Болотин. Члены комитета рассмотрели вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Пскова», сообщили ПАИ в пресс-службе гордумы.

На обсуждение были представлены две кандидатуры – заведующей кардиологическим отделением Псковской городской клинической больницы Ирины Вязьменовой и заслуженного мастера спорта РФ, 55-кратной чемпионки мира по парашютному спорту Любови Екшикеевой.

Вся трудовая деятельность Ирины Вязьменовой связана с Псковской городской больницей, а началась она в 1974 году с должности врача-интерна. Она принимала участие в создании первого в Псковской области кардиологического отделения с блоком интенсивной терапии и реанимации, работала во время пандемии, является наставником для молодых кадров, обладает организаторскими способностями.



Любовь Екшикеева - спортсмен-инструктор спортивной команды учреждения Минобороны РФ «Центральный спортивный клуб армии», она входит в состав национальной сборной страны, совершила 18 570 прыжков с парашютом. В составе команды ею установлен ряд мировых рекордов, в том числе по групповой акробатике четверкой и ночью командой из восьми человек на точность приземления.