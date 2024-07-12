На «Госуслугах» теперь можно получить консультацию от фонда «Защитники Отечества»

13:49, 12 июля 2024, ПАИ

На портале «Госуслуг» появился раздел, где можно получить консультацию по льготам и выплатам от фонда «Защитники Отечества», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Доступны меры поддержки федерального, регионального и муниципального уровней. Чтобы записаться, необходимо на портале «Госуслуги» перейти в раздел «Предоставление консультации в ФЗО» и заполнить контактные данные. Затем нужно выбрать категорию: «участник СВО», «ветеран», «член семьи участника СВО» или другое и указать тему консультации (доступны консультации по медицинской помощи, санаторно-курортном лечении и реабилитации, психолого-психотерапевтической и юридической помощи и мерах социальной поддержки).