«Разграблены и уничтожены»: о восстановлении Пушкиногорья после войны рассказали в архиве

15:44, 12 июля 2024, ПАИ

12 июля исполняется 80 лет со дня освобождения Пушкинских Гор от немецко-фашистских захватчиков, напомнили в Госархиве Псковской области.

Эта территория подверглась сильнейшим разрушениям. Многие исторические памятники были буквально стерты с лица земли, отметили в архиве.



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области









«В годы Великой Отечественной войны бесценный памятник русской культуры – Пушкинский заповедник подвергся варварскому разрушению и надругательству со стороны немецких захватчиков. Святыня России – могила ее величайшего поэта была разорена, заминирована, подготовлена к взрыву, а древний Святогорский монастырь, у стен которого она находится, взорван. В сельце Михайловском были разграблены и уничтожены Дом-музей, «Домик няни» и почти все усадебные строения, Михайловский, Тригорский и Петровский парки, берега Сороти и Кучане, исторические городища Воронич и Савкина Горка были превращены в линию обороны, изрыты траншеями и блиндажами», - сообщается в архивных материалах.

«Псковская правда» в 1948 году писала: «Перед советскими архитекторами стала задача возродить Дом поэта в том виде, каким он был при жизни А. С.Пушкина. В Ленинграде, в Доме архитектора, на днях открылась выставка, на которой представлены последние работы советских зодчих. На отдельном щите проекты восстановления и реставрации села Михайловского».

После освобождения района требовалось немало средств и сил для восстановления предприятий, общественных бань, магазинов. К 1947 году восстановили школу им.А.С.Пушкина, районную больницу, типографию, возвели детские ясли, началось строительство Дома культуры.