Выставка к 180-летию Римского-Корсакова открылась в Вечаше

14:50, 12 июля 2024, ПАИ

Выставка «Что ни опера, то сказка», посвящённая 180-летию Николая Римского-Корсакова, открылась в Вечаше сегодня, 12 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В экспозиции представлены эскизы декораций и костюмов к постановкам опер композитора, выполненные русскими художниками, а также фотографии Николая Римского-Корсакова, авторские рукописи и прижизненные издания опер. Впервые в Вечаше можно увидеть уникальные предметы из фондов Национального музея музыки Москвы.

Кроме того, для гостей выставки в исполнении музыкантов звучат произведения великого композитора.