Банно-оздоровительный комплекс может появиться в Пскове
Муниципальное предприятие Пскова «Банно-прачечный комбинат» предлагается преобразовать в муниципальное автономное учреждение «Банно-оздоровительный комплекс города Пскова». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской гордумы.
Соответствующий проект решения городской Думы был представлен на заседании комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности ПГД. Заседание прошло в пятницу, 12 июля, под председательством Григория Стороненкова.
Также участники заседания обсудили условия приватизации муниципального предприятия города Пскова «Центральная городская аптека №2» и изменения в положение о приватизации муниципального имущества города Пскова.
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