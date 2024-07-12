Банно-оздоровительный комплекс может появиться в Пскове

15:52, 12 июля 2024, ПАИ

Муниципальное предприятие Пскова «Банно-прачечный комбинат» предлагается преобразовать в муниципальное автономное учреждение «Банно-оздоровительный комплекс города Пскова». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской гордумы.

Соответствующий проект решения городской Думы был представлен на заседании комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности ПГД. Заседание прошло в пятницу, 12 июля, под председательством Григория Стороненкова.

Также участники заседания обсудили условия приватизации муниципального предприятия города Пскова «Центральная городская аптека №2» и изменения в положение о приватизации муниципального имущества города Пскова.