Изменения внесли в схему организации дорожного движения в Пскове

16:10, 12 июля 2024, ПАИ

Внесены изменения в схему организации дорожного движения в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Так, в районе перекрёстка улиц Юбилейной и Яна Райниса установят искусственные неровности, а на участке улицы Яна Райниса от улицы Юбилейной до улицы Мирожской появятся дорожные знаки «Остановка запрещена» и информационные таблички «Работает эвакуатор».

На проезде от улицы Конной до улицы Розы Люксембург (мимо дома № 28 на улице Конной) установят дорожные знаки «Жилая зона» и «Конец жилой зоны».

От улицы Кузнецкой до дома № 25 на улице Плехановский посад (по нечётной стороне) будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» и информационные таблички «Работает эвакуатор».

Кроме того, горизонтальную дорожную разметку нанесут на перекрёстке улиц Вокзальной и Льва Толстого, а также на перекрёстке улиц Леона Поземского и Алмазной.

На участке улицы Школьной от улицы Олега Кошевого до улицы Набат восстановят одностороннее движение.

На улице Бастионной на участке от улицы Гагарина до дома № 21 (по нечётной стороне) и от улицы Гагарина до дома № 12 (по чётной стороне) установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и информационные таблички «Работает эвакуатор».

У дома № 1/3 на улице Советской установят бетонные полусферы для ограничения стоянки автомобилей.

На перекрёстке улицы Свердлова и Музейного переулка будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» и информационные таблички «Работает эвакуатор», а также на перекрёстке улиц Советской и Свердлова изменят горизонтальную дорожную разметку.