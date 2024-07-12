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Пушкиногорский район отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Торжественный митинг, посвящённый 80-летней годовщине со дня освобождения Пушкиногорского района от немецко-фашистских захватчиков, состоялся на центральном воинском захоронении в Пушкинских Горах сегодня, 12 июля, пишет районная газета «Пушкинский край».

Памятный митинг ко Дню освобождения состоялся в Пушкиногорском районе. Фото здесь и далее: газета «Пушкинский край»

К собравшимся почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны обратилась глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.

«Пушкиногорье пережило тяжелейшие годы фашистской оккупации, каждый день которой – это боль и кровь, страдания и смерть, горечь поражений и надежды на скорейшую победу. Отголоски этой страшной войны слышны и сегодня», – подчеркнула Оксана Филиппова.

Она отметила, что фронтовики, труженики тыла, узники фашистских концлагерей, партизаны и подпольщики являются образцом героизма и стойкости духа. «Низкий поклон и вечная память всем, кто приближал освобождение нашего района и победный май 1945-го! С праздником!» – поздравила Оксана Филиппова.

Она также напомнила о том, что поисковики ежегодно поднимают останки павших воинов и предают их земле.

Поздравительный адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова зачитал врио председателя регионального комитета по культуре Владимир Куприн.

«Мы чтим память героев, которые ценой своей жизни дали нам возможность жить в великой и прекрасной стране, мирно трудиться и растить детей, сохранили наше культурное наследие и нашего Пушкина. Наш священный долг – защищать память тех, кто спас наше Отечество в суровые годы войны. Мы, дети и внуки победителей, обязаны сохранить и передать правду будущим поколениям», – говорится в поздравлении.

Также присутствующих поздравил председатель Совета ветеранов Пушкиногорского района Василий Кондратюк.

Митинг завершился минутой молчания и возложением цветов и венков к Огню памяти.

  • Памятный митинг ко Дню освобождения состоялся в Пушкиногорском районе
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Памятный митинг ко Дню освобождения состоялся в Пушкиногорском районе
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Памятный митинг ко Дню освобождения состоялся в Пушкиногорском районе
    Фото: газета «Пушкинский край»

Напомним, Пушкиногорский район и посёлок Идрица Себежского района были освобождены от фашистов 12 июля 1944 года. Сегодня, в день годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков, в Идрице у мемориала Знамени Победы установили макет здания поверженного Рейхстага, а также открыли мемориальную доску в честь участника специальной военной операции.

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Пушкиногорский район отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

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