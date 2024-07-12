Движение транспорта на проспекте Энтузиастов в Пскове ограничат на месяц

16:59, 12 июля 2024, ПАИ

Движение транспорта на месяц ограничат на проспекте Энтузиастов в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

В связи с ремонтом с 15 июля по 15 августа с 8:00 по 20:00 движение на проспекте Энтузиастов будет организованно по полосам. Водителей просят следить за требованиями установленных дорожных знаков и заранее выбирать маршрут следования.