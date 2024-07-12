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Движение транспорта на проспекте Энтузиастов в Пскове ограничат на месяц

Движение транспорта на месяц ограничат на проспекте Энтузиастов в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Движение транспорта на проспекте Энтузиастов в Пскове ограничат на месяц. Фото: ПАИ

В связи с ремонтом с 15 июля по 15 августа с 8:00 по 20:00 движение на проспекте Энтузиастов будет организованно по полосам. Водителей просят следить за требованиями установленных дорожных знаков и заранее выбирать маршрут следования.

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